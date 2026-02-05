Fenerbahçe, Erzurum karşısında tur peşinde: Muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu’ndaki 3. maçında 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK’yi konuk edecek.

Mücadele, Chobani Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Sabri Öğe üstlenecek.

Kupadaki ilk maçında sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci karşılaşmada Beyoğlu Yeni Çarşı’yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. İki maç sonunda 3 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 8 takımlı C Grubu’nda 5. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Mert, Oğuz, Yiğit Efe, Çağlar, Mert; İsmail, Fred; Nene, Talisca, Kerem, Cherif

Erzurumspor FK: Erkan, Cengizhan, Gerxhaliu, Ömer, Ali; Adem, Baiye, Sylla, Murat Cem, Mert, Eren

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşılaşmasında dört oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran’ın yanı sıra, tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar kadroda yer almayacak.