Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kupası B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, grubun ikinci maçında Erzurumspor FK’yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek avantaj sağlamıştı. Erzurumspor FK ise evinde Göztepe’ye 1-0 yenilmişti.

Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar şöyle:

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşmasını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Hakem ekibinde şu isimler yer alıyor:

Yardımcı Hakemler: Samet Çavuş, Samet Özkul

Samet Çavuş, Samet Özkul Dördüncü Hakem: Mehmet Ali Özer.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk

ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11

Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç: Fenerbahçe - Erzurumspor FK

Fenerbahçe - Erzurumspor FK Tarih: 5 Şubat 2025 Çarşamba

5 Şubat 2025 Çarşamba Saat: 20.30

20.30 Stadyum: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.