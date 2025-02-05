Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. Peki Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifreli mi? Tüm detaylar haberimizde.
Türkiye Kupası B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, grubun ikinci maçında Erzurumspor FK’yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek avantaj sağlamıştı. Erzurumspor FK ise evinde Göztepe’ye 1-0 yenilmişti.
Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar şöyle:
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşmasını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Hakem ekibinde şu isimler yer alıyor:
- Yardımcı Hakemler: Samet Çavuş, Samet Özkul
- Dördüncü Hakem: Mehmet Ali Özer.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk
ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11
Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
- Maç: Fenerbahçe - Erzurumspor FK
- Tarih: 5 Şubat 2025 Çarşamba
- Saat: 20.30
- Stadyum: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.