Fenerbahçe - Erzurumspor Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Muhtemel 11’ler!

Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda Grup C heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Kupada kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe için futbolseverler Fenerbahçe Erzurumspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek karşılaşma, bu akşamın en çok konuşulan maçlarından biri olmaya aday.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Erzurumspor Türkiye Kupası maçı, 5 Şubat tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

Maç öncesinde en çok merak edilen başlıklardan biri olan Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı da netleşti. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle Fenerbahçe Erzurumspor maçı canlı yayın ve Fenerbahçe Erzurumspor maçı ATV’de mi aramaları gün boyunca yükselişte.

MUHTEMEL 11’LER

Maç saatine yaklaşılırken Fenerbahçe Erzurumspor muhtemel 11 beklentileri de netleşmeye başladı. Fenerbahçe Erzurumspor ilk 11 belli oldu mu sorusuna karşılık, teknik ekiplerin sahaya şu isimlerle çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe Muhtemel 11

Mert, Oğuz, Yiğit Efe, Çağlar, Mert; İsmail, Fred; Nene, Talisca, Kerem ve Cherif.

Erzurumspor FK Muhtemel 11

Erkan, Cengizhan, Gerxhaliu, Ömer, Ali; Adem, Baiye, Sylla, Murat Cem, Mert ve Eren.

TÜRKİYE KUPASI GRUP C PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde hem Fenerbahçe hem de Erzurumspor için puan durumu büyük önem taşıyor. Bu nedenle Fenerbahçe Erzurumspor maç kadrosu kadar, iki takımın gruptaki mevcut konumu da yakından takip ediliyor.

Sıra Takım O G B M P 1 Beşiktaş 2 2 0 0 6 2 Rizespor 3 1 1 1 4 3 Kocaelispor 2 1 0 1 3 4 Erzurumspor 2 1 0 1 3 5 Fenerbahçe 2 1 0 1 3 6 Keçiörengücü 2 1 0 1 3 7 Gaziantep 2 1 0 1 3 8 Beyoğlu 3 0 1 2 1

MAÇ ÖNCESİ BEKLENTİ YÜKSEK

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta başlayacak ve Fenerbahçe Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Maç sonrası ise Fenerbahçe Erzurumspor maçı kaç kaç bitti, Fenerbahçe Erzurumspor maç özeti ve Fenerbahçe Erzurumspor Türkiye Kupası sonuç sorgularının öne çıkması bekleniyor.

Türkiye Kupası Grup C’de kritik öneme sahip Fenerbahçe - Erzurumspor mücadelesi, puan durumu ve grup dengeleri açısından büyük önem taşıyor. Saat 20:30’da başlayacak karşılaşma, kupada gecenin en çok izlenecek maçlarından biri olmaya aday.