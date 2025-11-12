Fenerbahçe, Euroelague'in dayatmasıyla Almanya'da İsrail takımını konuk ediyor

Fenerbahçe, Euroleague’in 11. haftasında dikkat çekici bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile yarın TSİ 22.00’de Almanya’nın Münih kentinde, SAP Garden’da karşılaşacak. Mücadele Euroleague yönetiminin dayatması nedeniyle Almanya'da oynanacak.

Çift maç haftasında ilk sınavını Maccabi Rapyd karşısında 84-75’lik skorla başarıyla geçen Fenerbahçe, böylece bu sezonki 10. maçında 5. galibiyetini aldı. LDLC ASVEL ve Maccabi zaferleriyle ritmini yakalayan sarı-lacivertliler, Hapoel karşısında da kazanarak üst üste üçüncü galibiyetine ve toplamda altıncı zafere ulaşmayı hedefliyor.

Euroleague’in yeni ekiplerinden Hapoel IBI ise oynadığı 10 maçta 8 galibiyet elde ederken, son olarak Baskonia’yı 114-89 mağlup etti.

ITOUDİS, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Karşılaşma, sadece puan tablosu açısından değil, duygusal anlamda da özel bir hava taşıyor. Hapoel IBI’nin başında, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Itoudis bulunuyor. Deneyimli koç, eski takımına karşı ilk kez rakip kulübün benchinde yer alacak.

Öte yandan Hapoel kadrosunda da birçok tanıdık isim var. Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce Fenerbahçe forması giyen oyuncular arasında.