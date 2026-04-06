Fenerbahçe, Euroleague'de çıkış peşinde

Euroleague’de 36. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İsrail temsilcisi Hapoel ile karşı karşıya gelecek. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Arena 8888’de oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00’da başlayacak.

SON 6 MAÇTA 5 YENİLGİ

Son 6 maçında 5 yenilgi alan Fenerbahçe, bu süreçte yaşadığı form düşüşünü geride bırakmak istiyor. Sarı-lacivertliler, normal sezonun bitimine üç hafta kala alacağı galibiyetle hem sıralamadaki yerini korumayı hem de play-off öncesi yeniden ivme kazanmayı amaçlıyor.

HAPOEL BEŞİNCİ SIRADA

35 hafta sonunda 23 galibiyet, 12 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, lider Olimpiakos’un hemen arkasında averajla ikinci sırada bulunuyor. Rakip Hapoel ise 21 galibiyet ve 13 mağlubiyetle haftaya beşinci sırada girdi.

İki ekip sezonun ilk yarısında Almanya’nın Münih kentinde karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe mücadeleden 74-68 galip ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, Sofya’daki karşılaşmada da benzer bir sonuç alarak üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.