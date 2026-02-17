Fenerbahçe, Euroleague'de zorlu sınavda

Fenerbahçe, Euroleague yarı final play-in turu ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Spar Girona ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyona güçlü bir performansla geldi. İlk turda C Grubu’nu 6’da 6 yaparak namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe, ikinci turda ise oynadığı 6 maçın 5’ini kazanarak F Grubu’nu zirvede bitirdi. Bu sonuçlarla yarı final play-in etabına avantajlı bir konumda yükseldi.

İKİNCİ SIRADA TAMAMLAMIŞTI

Spar Girona ise ikinci turda E Grubu’nu, lider Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamladı. İspanyol ekibi, iki turda oynadığı toplam 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Girona’nın bu mağlubiyetlerinden ikisi Galatasaray karşısında geldi.

İki takım, Euroleague'de daha önce 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, Spar Girona 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Seride 2 galibiyete ulaşan ekip adını yarı finale yazdıracak. Eşleşmenin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü İspanya’da oynanacak. İlk iki maç sonunda eşitlik oluşması halinde, üçüncü ve son karşılaşma 3 Mart Salı günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak.