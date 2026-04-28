Fenerbahçe, Euroleague'de zorlu sınavda

Euroleague'de play-off heyecanı başlıyor. Fenerbahçe'nin Zalgiris Kaunas’ı ağırlayacağı kritik eşleşme bugün başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Karşılaşmada hakem üçlüsü olarak Carlos Peruga, Borys Ryzhyk ve Thomas Bissuel görev yapacak.

FENERBAHÇE AVANTAJINI KORUMAK İSTİYOR

Normal sezonu 24 galibiyetle dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, saha avantajını elinde bulundurduğu seride iyi bir başlangıç hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde Nicolo Melli’nin savunma performansı öne çıkarken, Wade Baldwin IV ve Talen Horton-Tucker da sezon boyunca takımın hücum yükünü çeken isimler arasında yer aldı.

ZALGİRİS DİRENÇLİ BİR RAKİP

Sezonu 23 galibiyetle beşinci sırada bitiren Zalgiris Kaunas ise Play-off’a formda giren ekiplerden biri olarak dikkat çekiyor. Litvanya temsilcisi, dengeli oyun yapısıyla Fenerbahçe’ye karşı zorlu bir sınav vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe Başantrenörü Saras Jasikevicius, Play-off serisinde savunma ve detayların ön planda olacağını vurgularken, Nicolo Melli ise ilk maçın önemine dikkat çekerek taraftar desteğiyle güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti.