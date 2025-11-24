Fenerbahçe, Euroleague'de zorlu virajda

Fenerbahçe, Euroleague'in 13. haftasında yarın Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Euroleague'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya 8. sırada girdi. Virtus Bologna ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 12. sırada yer aldı.

Son olarak ligde Bursaspor'u 92-84 mağlup eden sarı-lacivertliler, Euroleague'de ise Partizan'ı deplasmanda 99-87 yendi. Son haftalarda form grafiğini yukarıya çekmeyi başaran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri Bologna'yı mağlup ederek sıralamada kendini üst sıralara atmayı hedefiliyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yöneticisi Cem Ciritci Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz hocamızdan çok memnunuz. Gerek karakteri, gerek sahadaki hırsı, oyuncular ve taraftar üzerindeki etkisi bizce çok uyumlu. Çok memnunuz ve uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Maç programları çok yoğun olduğu için görüşmelerimiz biraz ağır ilerliyor. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Ümit ediyorum ki aralık ayı gibi inşallah hallederiz."