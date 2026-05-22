Fenerbahçe, EuroLeague finali için sahada

EuroLeague'de Dörtlü Final heyecanı bugün başlıyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. İspanya temsilcileri Real Madrid ve Valencia Basket mücadele edecek.

Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko, saat 18.00'de Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Günün saat 21.00'de başlayacak ikinci müsabakasında ise Real Madrid ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak.

Organizasyonda ilk maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda final mücadelesi, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE ÜNVANINI KORUMAYI HEDEFLİYOR

EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Beko, son şampiyon ünvanını korumayı hedefliyor.

Dört kez final oynadığı EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 2017'de, ikincisini 2025'te kazanan sarı-lacivertli takım, Atina'da üçüncü kez kupanın sahibi olmaya çalışacak.