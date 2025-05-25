Fenerbahçe, Euroleague Şampiyonu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen Dörtlü Final organizasyonun final maçında tribünler tamamen doldu.

Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon oldu. Böylece Fenerbahçe, Euroleague'de tarihinde 2'nci defa şampiyon olmuş oldu.

FRANSA, 32 YIL SONRA FİNALDE TEMSİL EDİLDİ

Avrupa Ligi'nde Fransa'yı temsil eden bir takım 32 yıl sonra final oynadı.

Final oynama başarısını son olarak 1993 yılında Limoges göstermiş ve kupayı almıştı. Monaco, Fransa'nın 32 yıllık final hasretini de dindirdi.