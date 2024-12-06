Fenerbahçe, Euroleague’de 10. galibiyetini Madrid’de aldı
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 14. haftasında deplasmanda Real Madrid’i 82-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 2 maç aranın ardından aldığı galibiyetle ligde 10. galibiyetini elde etti.
Kaynak: İHA
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’de İspanyol ekibi Real Madrid’e konuk oldu.
Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ilk periyodu 20-12 önde tamamlarken, sarı-lacivertliler 2. periyotta ağırlığını koydu ve rakibini 11 sayıda tutarak soyunma odasına 37-31’lik skorla girdi. Karşılaşmada üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, parkeden 82-70’lik skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe’de Nigel Hayes-Davis, kaydettiği 33 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Madrid ekibinde Campazzo 14, Tavares 13 sayı üretti.