Fenerbahçe, Evan Guessand için resmi teklif yaptı
Fenerbahçe'nin Ligue 1 ekiplerinden Nice'de forma giyen forvet oyuncusu Evann Guessand için resmi teklif yaptığı belirtildi. Guessand'a Fenerbahçe dışında Premier Lig'den de teklif olduğu kaydedildi.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Ligue 1 ekiplerinden Nice'de forma giyen forvet oyuncusu Evann Guessand için resmi teklif yaptı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Evan Guessand'a Fenerbahçe dışında Premier Lig'den de resmi teklif geldi.
Oyuncu ve menajeri teklifleri değerlendirmeye aldı.
🚨 Fenerbahçe dışında Evan Guessand'a Premier Lig'den de resmi teklif geldi. Oyuncu ve menajeri teklifleri değerlendirmeye aldı. https://t.co/vhV9LMkZnu— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 15, 2025
23 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Nice formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı.
Guessand, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.