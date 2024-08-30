Fenerbahçe evinde 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Çağlar Uyarcan üstlendi.

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Rakip kalede pozisyonlar bulan sarı-lacivertliler, kaleci Ertuğrul’u geçemedi. 43’üncü dakikada sahneye çıkan Tadic, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başlarında iki takımda pozisyon bulmakta zorlandı. 60’ıncı dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Tadic, ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0. İkinci golün ardından oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, 68’inci dakikada Dzeko ile 3’üncü golü buldu: 3-0. Karşılaşmada başka olmadı ve Fenerbahçe sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

MONTELLA VE MERİH DEMİRAL MAÇTA

Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti. İtalyan teknik adam, yardımcılarıyla birlikte mücadeleyi izledi. Öte yandan A Milli Takım’ın tecrübeli savunmacısı Merih Demiral da maçı tribünden takip etti.

AMRABAT TRİBÜNDE

Sarı-lacivertli ekibin; prensip anlaşmasına varıp, İstanbul’a getirdiği Sofyan Ambarat, mücadeleyi tribünlerden izledi. Akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Faslı orta saha oyuncusu, mücadeleyi izlemek için Ülker Stadyumu’nda yerini aldı.