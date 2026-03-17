Fenerbahçe evinde Gaziantepspor'a karşı farkla galip

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Esat Sancaktar üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe maça “Ederson, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Cherif” ilk 11’iyle başladı. Konuk Gaziantep FK ise “Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Mujakic, Perez, Melih Kabasakal, Gassama, Yusuf Kabadayı, Kozlowski, Maxim, Bayo” ilk 11’iyle sahada yer aldı.

12’nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Guendouzi’nin penaltı noktasına yaptığı ortaya Cherif kafayla vurdu. Bu pozisyonda top yandan auta çıktı. 20’nci dakikada sol taraftan son çizgiye inen Brown, pasını ceza sahası içindeki Asensio’ya çıkardı. Asensio’nun penaltı noktasının sol tarafından şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 32’nci dakikada Maxim’in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Bayo’nun ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutu kaleci Ederson kornere çeldi. 34’üncü dakikada Maxim’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Tayyip Talha Sanuç, topa kafayla vurdu. Bu vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi. Fenerbahçe, 41’inci dakikada öne geçti. Kendi yarı alanında topu alan Musaba, koşu yapan Cherif’i gördü. Sağ kanattan hızla ceza sahasına yaklaşan Cherif’in ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta top kaleci Burak Bozan’ın ayağından sekti. Seken topla buluşan Nene, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Gaziantep FK, 51’inci dakikada penaltı kazandı. Maxim’in sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahasındaki Asensio’nun eline çarptı. Önce oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 52’nci dakikada penaltıyı kullanan Maxim, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1. Fenerbahçe, 59’uncu dakikada bir kez daha öne geçti. Asensio’nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Kante’nin ayak içiyle şutunda Abena’nın kafasından seken top ağlara gitti: 2-1. Fenerbahçe, 68’inci dakikada 3’üncü golü buldu. Orta yuvarlaktaki Guendouzi’nin savunmanın arasına attığı topa hareketlenen Nene’nin ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Burak Bozan’ın kolunun altından ağlarla buluştu: 3-1. Sarı-lacivertli ekip, 79’uncu dakikada 4’üncü golü attı. Bu kez orta saha çizgisindeki Asensio’nun savunma arasına attığı topa hareketlenen Nene, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Nene, sağ çaprazda kaleci Burak ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla kendisinin 3’üncü, takımının ise 4’üncü golünü kaydetti: 4-1. Karşılaşma Fenerbahçe’nin 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 111’İNCİ YILI UNUTLMADI

Fenerbahçe tribünleri, Gaziantep FK maçı öncesi Maraton Tribünü’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi için dev pankart ve Türk bayrağı açtı. ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. Yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz’ pankartı açıldı. Ayrıca Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk siluetinin yer aldığı bayrağa da yer verildi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’yı konuk ettiği maçta tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Bu maçta yaklaşık 15 bin sarı-lacivertli taraftar, tribünde yer aldı.

MONTELLA MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını yerinde takip etti. Chobani Stadyumu’na gelen Montella, karşılaşmayı protokol tribününden izledi.