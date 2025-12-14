Fenerbahçe evinde hata istemiyor

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak, karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde şu ana kadar mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olan Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara aldı.

Sarı-lacivertliler, sahasında Galatasaray, deplasmanda ise Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan bıraktı. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.

DÖRT OYUNCU YOK

Fenerbahçe, Konyaspor karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü forma giyemeyecek. Yusuf En-Nesyri ile Dorgeles Nene ise milli takımlarında görev aldıkları için kadroda yer almayacak.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe’de iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Edson Alvarez ve Archie Brown, Konyaspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak ikas Eyüpspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.