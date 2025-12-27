Giriş / Abone Ol
Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Manisa Basket’i 93-79 mağlup ederek 11. galibiyetini aldı.

Spor
  • 27.12.2025 15:12
  • Giriş: 27.12.2025 15:12
  • Güncelleme: 27.12.2025 15:16
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe evinde hata yapmadı
AA

Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftası, bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Günün ilk maçında Fenerbahçe, Manisa Basket’i konuk etti.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertli ekip, 93-79’luk skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 11 galibiyet, 2 mağlubiyete ulaşan Fenerbahçe, bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanında derbiye çıkacak.

MANİSA 3 GALİBİYETTE KALDI

Ligdeki mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Manisa Basket ise 3 galibiyet, 10 mağlubiyetle alt sıralarda kaldı. Manisa temsilcisi, önümüzdeki hafta Galatasaray'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertli ekipte Brandon Boston 20 sayı ve 2 asistle takımının en skorer ismi olurken, Tarık Biberovic 17 sayı, Metecan Birsen 12 sayı ve 4 ribaunt, Talen Horton-Tucker ise 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Manisa Basket’te Judah Mintz 20 sayıyla öne çıkarken, Maozinha Pereira 14 sayı, Jayce Johnson ise 10 sayı ve 5 ribauntla mücadele etti.

