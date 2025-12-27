Fenerbahçe evinde hata yapmadı

Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftası, bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Günün ilk maçında Fenerbahçe, Manisa Basket’i konuk etti.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertli ekip, 93-79’luk skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 11 galibiyet, 2 mağlubiyete ulaşan Fenerbahçe, bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanında derbiye çıkacak.

MANİSA 3 GALİBİYETTE KALDI

Ligdeki mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Manisa Basket ise 3 galibiyet, 10 mağlubiyetle alt sıralarda kaldı. Manisa temsilcisi, önümüzdeki hafta Galatasaray'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertli ekipte Brandon Boston 20 sayı ve 2 asistle takımının en skorer ismi olurken, Tarık Biberovic 17 sayı, Metecan Birsen 12 sayı ve 4 ribaunt, Talen Horton-Tucker ise 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Manisa Basket’te Judah Mintz 20 sayıyla öne çıkarken, Maozinha Pereira 14 sayı, Jayce Johnson ise 10 sayı ve 5 ribauntla mücadele etti.