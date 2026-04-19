Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u devirdi

Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Trabzonspor’u 93-90 mağlup etti.

Son anlara kadar çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, kritik anlarda bulduğu sayılarla parkeden galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde üst üste üçüncü galibiyetini alarak derecesini 23 galibiyet, 4 mağlubiyete taşıdı.

Ev sahibi ekipte Tarık Biberovic 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Nicolo Melli 14 sayıyla katkı verdi. Wade Baldwin ve Mikael Jantunen de 10’ar sayıyla çift hanelere ulaştı.

MARCQUİSE REED'DEN 31 SAYI

Konuk ekipte ise Marcquise Reed 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Joseph Girard 19, Akwasi Yeboah 16 ve Angel Delgado 15 sayıyla mücadele etti.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Manisa Basket ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.