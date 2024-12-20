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Fenerbahçe, Eyüpspor'a takıldı: 1-1

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor
  • 20.12.2024 22:05
  • Giriş: 20.12.2024 22:05
  • Güncelleme: 20.12.2024 22:08
Fenerbahçe, Eyüpspor'a takıldı: 1-1
AA

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmada Eyüpspor'un golünü 26. dakikada Ahmed Kutucu atarken Fenerbahçe'nin golünü 45+4. dakikada En-Nesyri kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 36'ya, Eyüpspor ise 27'ye yükseltti. Sarı-lacivertliler maç fazlasıyla lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.

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