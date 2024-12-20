Fenerbahçe, Eyüpspor'a takıldı: 1-1
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmada Eyüpspor'un golünü 26. dakikada Ahmed Kutucu atarken Fenerbahçe'nin golünü 45+4. dakikada En-Nesyri kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 36'ya, Eyüpspor ise 27'ye yükseltti. Sarı-lacivertliler maç fazlasıyla lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.