Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,(DHA)- SÜPER Lig’in 36'ncı haftasında 18 Mayıs Pazar günü Eyüpspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı pas çalışmaları ve çift kale maçlarla tamamladı.

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