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Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 17.05.2025 15:08
  • Giriş: 17.05.2025 15:08
  • Güncelleme: 17.05.2025 15:08
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın saat 19.00'da ikas Eyüpspor ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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