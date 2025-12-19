Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.