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Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1'le geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılsa da Kayserispor'u yenen Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Spor
  • 18.05.2025 21:11
  • Giriş: 18.05.2025 21:11
  • Güncelleme: 18.05.2025 21:15
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1'le geçti

Trendyol Süper Lig’in 36’ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı.

Fenerbahçe’nin gollerini 32’de En-Nesyri ve 84’te Dzeko kaydetti. Eyüpspor'un tek golü 90+4'te Umur Meraş'tan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 81 yaptı. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.

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