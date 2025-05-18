Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1'le geçti

Trendyol Süper Lig’in 36’ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı.

Fenerbahçe’nin gollerini 32’de En-Nesyri ve 84’te Dzeko kaydetti. Eyüpspor'un tek golü 90+4'te Umur Meraş'tan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 81 yaptı. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.