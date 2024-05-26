Fenerbahçe farka koştu ama şampiyonluğa yetmedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler sezonu 99 puanla 2. sırada tamamladı .

Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor’u ağırladı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol perdesini 8. dakikada penaltıdan Dzeko açtı. 15. dakikada Szymanski farkı 2’ye çıkardı. 35. dakikada Tadic takımını iyice rahatlattı. İlk yarı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Kanarya, 66. dakikada Osayi-Samuel ile 4. golü buldu. 75. dakikada Serdar Dursun savunmanın hatasında fileleri havalandırdı. Bu golden 2 dakika sonra King, skoru tayin etti. Fenerbahçe sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İsmail Kartal'ın öğrencileri, sezonu 99 puanla 2. sırada tamamladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor ise sezonu 16 puanla noktaladı.