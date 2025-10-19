Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında hata yapmadı

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puan kaybına izin vermedi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 23. dakikada Anderson Talisca'nın penaltı golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 41. dakikada Marco Asensio ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, birkaç pozisyon üretmesine karşın son paslarda başarılı olamadı. Konuk ekip, 59. dakikada Serginho'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Golün ardından yarı sahasına çekilen ve hücuma çıkmakta zorlanan Fenerbahçe, kalan bölümde kalesinde gole izin vermedi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde puanını 19'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

- Penaltı VAR'dan geldi

Fenerbahçe'nin maçın 21. dakikasında kazandığı penaltı vuruşu VAR kararıyla geldi.

Müsabakanın 19. dakikasında ceza sahası içinde Dorgeles Nene, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Ali Şansalan, pozisyonu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi.

Hakem Şansalan, 21. dakikada pozisyonu izlemesinin ardından penaltıya hükmetti.

23. dakikada topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

- Talisca ligdeki 3. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon ligdeki üçüncü golünü attı.

Bu sezon ilk golünü 3-1 kazandıkları Kocaelispor müsabakasında kaydeden Talisca, Göztepe ve Alanyaspor mücadelelerinde penaltıdan faydalanamamıştı.

Antalyaspor karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Talisca, Fatih Karagümrük'e karşı da golünü aynı şekilde buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord karşısında da bir gol bulan Talisca, toplamda gol sayısını ise 4'e çıkardı.

- Asensio 2. golünü attı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla 2. golünü kaydetti.

Müsabakanın 41. dakikasında topu ağlara gönderen Asensio, Kasımpaşa maçının ardından Fatih Karagümrük filelerini de havalandırdı.

- Karagümrük 10 kişi tamamladı

Fatih Karagümrük, maçın 83. dakikasında 10 kişi kaldı.

Konuk ekipte 21. dakikadan sarı kartı bulunan Jure Balkovec, 83. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.