Ajans Haberleri
  • Güncelleme: 15.10.2025 17:32
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

