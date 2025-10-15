Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)