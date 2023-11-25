Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla bitirdi.

Antrenmandan sonra, 35 yaşına giren Sırp futbolcu Dusan Tadic'in doğum günü kutlandı.