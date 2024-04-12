Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Olympiakos maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.