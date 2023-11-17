Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Süper Lig’in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: DHA
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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