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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 17.11.2023 21:33
  • Giriş: 17.11.2023 21:33
  • Güncelleme: 17.11.2023 21:33
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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