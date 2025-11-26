Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında galibiyet peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak. Chobani Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. De Burgos’un yardımcıları Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola olurken, dördüncü hakemlik görevini Adrian Cordero üstlenecek.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’ndeki grup aşamasına deplasmandaki Dinamo Zagreb yenilgisiyle başladı. Ardından evinde Nice ve Stuttgart’ı mağlup eden Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanından ise 1 puanla döndü. Domenico Tedesco yönetimindeki takım, 4 maç sonunda topladığı 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Ferencvaros ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puana ulaşarak 3. basamakta bulunuyor.

5 OYUNCU KADRODA YOK

Fenerbahçe, karşılaşmaya çeşitli eksiklerle çıkacak. Sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski de kadroda yer almayacak.

Ayrıca UEFA listesinde bulunmayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı durumundaki İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Ferencvaros’a karşı görev yapamayacak.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Cenk Tosun’un yerine Levent Mercan UEFA listesine dahil edildi. Levent, Tedesco’nun tercih etmesi halinde mücadelede süre alabilecek.

SAVUNMADA SIKINTI

Eksikler nedeniyle Fenerbahçe savunma kurgusunda değişiklik yapmak zorunda kalacak. Jayden Oosterwolde’nin cezası, Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı ve Rodrigo Becao’nun listede olmaması sonrası teknik heyetin, Milan Skriniar’ın yanında Mert Müldür veya Yiğit Efe Demir’e görev vermesi bekleniyor.

Orta alanda da eksikler dikkat çekiyor. İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski’nin yokluğunda seçenekleri daralan Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz da listede yer almıyor. Bu koşullar altında Tedesco’nun, Edson Alvarez’in yanında Marco Asensio’yu oynatmayı planladığı belirtiliyor.