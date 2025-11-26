Fenerbahçe-Ferencvaros maçına doğru

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, turnuvadaki en zor rakiplerden birisiyle karşılaşacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, sözlerine maç temposuyla ilgili konuşarak başladı.

Milli takım arasında takımın maç yapmamasından ziyade kaç oyuncusunun milli takıma gittiğinin önemli olduğunu dile getiren Tedesco, "Oraya giden oyuncuların oynayıp oynamamasıyla alakalı bir durum var. Spesifik bakmak lazım. Bizim 12 oyuncumuz milli takıma gitti ve 8'i oynadı. Bu sebeple de biz ritim kaybetmedik. Milli ara öncesinde de iyi durumdaydık, sonrasında da tempo olarak iyi durumdayız. Avrupa maçları oynamak da her zaman pozitif bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Takımdaki eksikliklere değinen İtalyan teknik adam, "Bu durum bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynayınca bazı oyuncuların eksik olması normal. Bizim iyi bir kadromuz var ve bütün oyuncular oynamayı hak ediyor. Yeni yüzlere şans vermekten dolayı mutlu oluyorum. Güçlü bir kadromuz var ve takımda iyi gençler de var. Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir. Birinin şansı gelmişse, o şansı hak etmiştir." açıklamasında bulundu.

- "Gollerin yüzde 30'unu kafayla attılar"

Ferencvaros'un hücumda iyi işler yaptığına dikkati çeken Tedesco, "Kanat ortalarının yanı sıra arkaya yapılan koşularda da iyi bir takım." dedi.

Takımın golcü oyuncusu Barnabas Varga'nın hava topu mücadelesi kazanma konusunda ilk sırada yer aldığının altını çizen Tedesco, şunları kaydetti:

"Kendisi istatistiklerde birinci sırada. Orta gelince durumu harika şekilde okuyor ve ne zaman zıplaması gerektiğini biliyor. Gollerin yüzde 30'unu kafayla attılar. Yarınki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Her şeyden önce ortaları engellememiz gerekiyor. Ceza sahası içinde uyanık olmamız gerekiyor, adam adama markaj yapmamız ve temaslı olmamız gerekiyor. Topu uzaklaştırırken de nasıl uzaklaştırmamız gerektiği önemli. Bunları çalıştık ama ne kadar çalışırsanız çalışın saha içinde durum farklı olabiliyor."

Ferencvaros'un puan durumundaki yerinin rakibin nasıl bir takım olduğunu gösterdiğini belirten Tedesco, "Ferencvaros bu turnuvadaki en zor ekiplerden birisi. Dikine ve direkt paslarla oynuyorlar. Pek çok oyuncuları istatistiklerde lider durumda. Varga'yı söylemiştim. Nabi Keita var, çok fazla kupa kazandı Liverpool'da. Bizim için önemli bir maç olacak. İlk saniyeden itibaren hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, 2-0 geriye düşüp 5-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Ben de maç başında 2-0 geriye düşmek istemem ve bu 2 kez oldu. Bu da bizim bir yöntemimiz olduğu anlamına gelmiyor. Zaman zaman gol yemediğimiz maçlar oldu. 4-0 öne geçtikten sonra ya da maç 0-0 giderken 2 gol yesek aynı şekilde düşünürüm. Büyük bir takımız ve daha az gol yememiz gerekiyor. Lig sıralamasında üstte olmak istiyorsanız savunma çok önemli. Yediğimiz bazı gollere bakınca bunlar savunalamayacak gollerdi. Tabii ki ben de 2-0 geriye düşmek istemem ve umarım kimseye kalp krizi geçirtmeyiz. Ama her maçı 6-4 kazanacaksak ben gol yemeye varım."

- "Yarın Efe oynayacak"

Bel fıtığı ameliyatı geçiren Cenk Tosun'un yerine kadroya dahil edilen Levent Mercan'ın yarın sahada olabileceğini söyleyen Tedesco, savunmadaki eksiklerle ilgili "Yarın Efe (Yiğit Efe Demir) oynayacak. Onun sırası geldi. Çok iyi bir futbolcu. Genç ve güçlü, aynı zamanda akıllı. Geçen sene Karagümrük'teki maçlarını izledim. İyi bir karaktere sahip. Şu anda maç ritmi yok. Eğer yarın hata yaparsa, ne yaparsa yapsın ben onu affedeceğim. Onun yapması gereken şey kafasının rahat olması ve Fenerbahçe'de oynadığı için keyif olması." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan teknik adam, Ederson ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Ederson'un zaten çok fazla çözüm üretecek yetisi var. Buradan topa vursa, Samandıra'nın girişine kadar atabilir. Çok güçlü bir oyuncu. Biz bazen kısa oynuyoruz, bazen rakibi üzerimize çekip uzun oynuyoruz. O anki pozisyona göre değişebiliyor. Ederson çok yönlü bir oyuncu. Kısa, orta ve uzun mesafeli pasları çok iyi atıyor. Kendisi bizim için önemli bir silah. Biz çok fazla topa sahip olmak istiyoruz. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçında yediğimiz gollere bakınca yüzde 50-50 gibi durumlar var. Fred orada topu kazansa biz tehlikeli bir atak yapabilirdik. Kısacası Ederson'a sahip olduğumuz için mutluyuz."

- Kerem Aktürkoğlu: "Zor ama güzel bir maç olacaktır"

Teknik direktör Domenico Tedesco ile basın toplantısına katılan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, çok etkili bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.

Macaristan temsilcisinin hem savunma hem de hücumda önemli işler yaptığının altını çizen milli futbolcu, "Takım olarak zorlanabileceğimiz, güzel bir maç olacaktır. Savunmada blokları iyi kapatan bir takım. Zor ama güzel bir maç olacaktır. Bize sıkıntı çıkarabilecek bir takım ama yarın yüzde 100'ümüzü sahaya yansıtacağız." diye konuştu.

Çaykur Rizespor karşısında takımın 2-0 geriye düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Geriye düşmek moral olarak takımı düşürüyor ama soyunma odasında herkes maçı çevireceğimizi dile getirdi. Hocamız bunu sordu ve herkes inandığını söyledi. İnanmak tabii ki başarmanın yarısı ama sadece inanmak yetmiyor. Çok güzel mücadele verdik. Sonradan oyuna girenler, kulübeden verilen destek çok önemliydi. Çevireceğimizi biliyorduk ama 5 gollü galibiyeti düşünmemiştik. Umarım bir daha böyle geriye düşmeyiz, çevirmesi zor oluyor." açıklamasını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 3 golü bulunan Kerem, gol krallığı hedefinin olmadığını, çok önemli golcülerin olduğu yerde takımın hedeflerinin daha önemli olduğunun altını çizdi.

- "Sadece işime odaklanıyorum"

Süper Lig'de Galatasaray ile yapacakları derbiyle ilgili şu anda herhangi bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Kerem, "En önemli maçımız bir sonraki maçımız. Şu andaki tek düşüncemiz yarınki mücadele. İçeride derbiyle ilgili bir şey konuşulduğunu duymadım. Konuşulmaması da normal. Derbi maç tabii ki taraftarlarımız ve ülke için çok önemli olabilir ama yarınki maçı atlatalım, ondan sonra derbiyi konuşuruz." dedi.

Takıma katkı konusunda zaman zaman eleştirilmesiyle ilgili konuşan Kerem, şunları söyledi:

"Bu konu beni çok ilgilendirmiyor. İnsanlar konuşuyor. Birisi için bir şey bulmak istersen, kaşının altında neden göz var dersin. Takımıma skor olarak katkı sağlamasam da 90 dakika boyunca koşarak takımıma yardım etmek için buradayım. Bütün takım arkadaşlarım için geçerli bu. Gol atmak tabii ki güzel, attıkça daha çok atası geliyor. Atamayınca tabii ki 'Etkisiz, atamadı' gibi yorumlar oluyor. Bu benim için kriter değil. Futbolu bilen insanların, hocalarımızın değerlendirmesi önemli. Sadece işime odaklanıyorum. Tabii ki sahadaki mücadelem her zaman olumlu olacaktır."

Türkiye'ye döndükten bu yana çok motive olduğunu, ülkeyi ve ülke futbolunu çok özlediğini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "En başında burada şampiyonluk yaşamak istediğimi söyledim. Takım olarak çok iyi gidiyoruz. Hem Avrupa hem de ligde böyle gittiği sürece motivasyonum yüksek olacaktır. Takım olarak da yüksek motivasyona sahibiz." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilecek güçte olup olmadığıyla ilgili de konuşan Kerem, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hedeflerimizin maç maç gittiğini söylemiştim. Bu maçtan sonra ilk 8'i konuşabilirsiniz. Takımımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarım da inanıyor. Ama şu anda 'Direkt final oynarız, kazanabiliriz.' demek biraz uçuk olur. Maç maç bakarsak bunu başarabilecek bir ekibe sahibiz. Neden olmasın? Bence yapabiliriz. Direkt hedefi yukarıya çıkarmak doğru değil ama maç maç bakarsak bu hedefe ulaşabiliriz."