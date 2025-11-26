Fenerbahçe, Ferencvaros maçına hazır

Doğukan DEMİRKIRDI - Mehmet ALA / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında oynayacağı Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Çalışmanın basına kapalı kısmında ise taktik antrenman yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü idmanda yer almadı.

Antrenmanı Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Deviz Özek de takip etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci hafta maçında yarın saat 20.45’te Macaristan ekibi Ferencvaros’u konuk edecek.