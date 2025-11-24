Fenerbahçe, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE, 27 Kasım Perşembe akşamı Macar ekibi Ferencvaros ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde idman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

