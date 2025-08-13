Fenerbahçe-Feyenoord maçında Ali Koç'a hakaret eden kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Fenerbahçe-Feyenoord arasında oynanan maç sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Chobani Stadı'nda dün oynan maçta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelinin maçın oynandığı esnada bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli M.Y. savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol tedbiri olarak, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şüphelinin, bir yıl boyunca Fenerbahçe müsabakalarının oynandığı esnada karakola gidip imza atarak seyirden men tedbiri uygulanmasına karar verildi.