Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 02.08.2025 21:17
  • Giriş: 02.08.2025 21:17
  • Güncelleme: 02.08.2025 21:17
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı.

Reaksiyon koşuları ve şut çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlar ile antrenmana devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol