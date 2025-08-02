Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı.

Reaksiyon koşuları ve şut çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlar ile antrenmana devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.