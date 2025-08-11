Fenerbahçe - Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçı 2-1 kaybettiği Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşıyor. Peki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar şöyle:

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe ilk maçta Feyenoord'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için rakibine karşı 2 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. 90 dakika sonunda FEnerbahçe, rakibine karşı 1 farklı skorla üstün gelirse maç uzatmaya gidecek. Beraberlik ya da mağlubiyette ise Feyenoord turu geçen takım olacak.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin Feyenoord engelini geçmesi halinde rakibi Fransa takımı Nice ya da Portekiz temsilcisi Benfica olacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Benfica, rakibi Nice'yi deplasmanda 2-0'lık sonuçla mağlup edip Play-off kapısını aralamıştı. Rövanş maçını evinde oynayacak olan benfica'nın rakibine karşı ciddi bir avantajı bulunuyor.

FENERBAHÇE - FEYENOOD MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Feyenood Şampiyonlar Ligi maçı 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.