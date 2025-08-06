Fenerbahçe Feynord maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Feyenoord Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı canlı yayın bilgileri

Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. Hollanda’da oynanacak ilk karşılaşma öncesi kadroda önemli eksikler dikkat çekiyor. Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique gibi isimler kadroda yer almıyor. Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi halinde play-off’ta Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı açıklandı. Rövanş maçı ise 12 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanacak. Tüm gözler sarı-lacivertlilerin Avrupa yürüyüşünde. Peki, Fenerbahçe Feynord maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Feyenoord Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı canlı yayın bilgileri!

FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması, 6 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele, Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan De Kuip Stadyumu’nda oynanacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

Feyenoord: Wellenreuther, Read, Watanabe, Plug, Bos, Timber, In-Beom, Hadj Moussa, Steijn, Sauer, Ueda

Wellenreuther, Read, Watanabe, Plug, Bos, Timber, In-Beom, Hadj Moussa, Steijn, Sauer, Ueda Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Brown, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, Duran

KADRODA KİMLER YOK?

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor gibi önemli isimler yer almıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya çıkacak 11’i bu eksikler doğrultusunda şekillendirdi.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İlk maçın ardından gözler rövanşa çevrilecek. Feyenoord-Fenerbahçe rövanş maçı 12 Ağustos Salı akşamı İstanbul'da, Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE TUR ATLARSA RAKİBİ BELLİ

Fenerbahçe, Feyenoord engelini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Nice ile Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu turu da geçmeyi başaran takım, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.