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Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne Fransa deplasmanında başlıyor

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 11:47
  • Giriş: 08.10.2024 11:47
  • Güncelleme: 08.10.2024 11:47
Kaynak: AA
Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne Fransa deplasmanında başlıyor

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında C Grubu'nda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Palacium Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin grubunda Villeneuve d'Ascq LM ekibinin yanı sıra KGHM Polkowice (Polonya) ve Zaragoza (İspanya) bulunuyor.

Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek. Son sırada yer alan takımlar ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

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