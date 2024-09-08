Fenerbahçe, Filip Kostic transferi için Juventus ile anlaşma sağlandığını açıkladı

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, 31 yaşındaki sol kanat Filip Kostic'in kiralık transferi için İtalyan ekibi Juventus ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/K45JC17O0s — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 8, 2024

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.