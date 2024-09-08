Fenerbahçe, Filip Kostic transferi için Juventus ile anlaşma sağlandığını açıkladı
Fenerbahçe, 31 yaşındaki Filip Kostic'in kiralık transferi için Juventus ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip, 31 yaşındaki sol kanat Filip Kostic'in kiralık transferi için İtalyan ekibi Juventus ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 8, 2024
Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/K45JC17O0s
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.