Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe, Filip Kostic transferi için Juventus ile anlaşma sağlandığını açıkladı

Fenerbahçe, 31 yaşındaki Filip Kostic'in kiralık transferi için Juventus ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Spor
  • 08.09.2024 20:51
  • Giriş: 08.09.2024 20:51
  • Güncelleme: 08.09.2024 20:54
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Filip Kostic transferi için Juventus ile anlaşma sağlandığını açıkladı

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, 31 yaşındaki sol kanat Filip Kostic'in kiralık transferi için İtalyan ekibi Juventus ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BirGün'e Abone Ol