Fenerbahçe, Final-Four bileti için Monaco deplasmanında

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Final-Four bileti almak için bugün Monaco deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague play-off çeyrek final 5. ve son maçında bugün deplasmanda Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin'nde oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler çeyrek final etabının ilk maçında rakibini deplasmanda 95-91 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci iç saha maçını 93-88 kazanan Monaco, durumu 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe Beko, İstanbul'da oynanan karşılaşmaların ilkinden 89-78 galip gelerek play-off çeyrek final etabında 2-1 öne geçerken, diğer mücadele ise Fransa temsilcisinin 65-62 üstünlüğüyle tamamladı ve seride durum 2-2'e geldi.

Yarın oynanacak çeyrek final etabının 5. ve son maçını kazanan ekip, adını 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak.