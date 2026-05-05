Fenerbahçe, Final Four için sahada

Euroleague play-off serisinde üçüncü maç heyecanı başlıyor. Fenerbahçe, serinin üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.

Litvanya’daki Zalgirio Arena’da oynanacak mücadele TSİ 20.00’de başlayacak.

Seride ilk iki maçı İstanbul’da kazanan sarı-lacivertli ekip, deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde seriyi 3-0’a getirerek adını Final Four'a yazdıracak.

Normal sezonu 24 galibiyet, 14 mağlubiyetle tamamlayan ve averajla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, play-off eşleşmesinde saha avantajını ilk iki maçta kullanarak önemli bir üstünlük kurdu.

Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı seride, gerekmesi halinde dördüncü maç 8 Mayıs’ta yine Litvanya’da oynanacak. Serinin beşinci maça uzaması durumunda ise son karşılaşma 12 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak.