Fenerbahçe, finalde A. Efes’in rakibi oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final maçında deplasmanda Beşiktaş’ı 86-77 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 3-0’a getirerek adını finale yazdırdı ve A.Efes’in rakibi oldu.

Ajans Haberleri 03.06.2024 23:04 Giriş: 03.06.2024 23:04

Güncelleme: 03.06.2024 23:04 Kaynak: İHA

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