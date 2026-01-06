Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe finalde: Süper Kupa'da dev derbi

Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u Adana'da mağlup etti. Finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

  • 06.01.2026 22:37
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

67. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Musaba, sağdan ceza sahası içinde kontrol ettiği topu altıpas içinde müsait durumda bulunan Duran'a aktardı. Duran, meşin yuvarlağı müsait durumda tek dokunuşla filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

