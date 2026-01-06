Fenerbahçe finalde: Süper Kupa'da dev derbi
Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u Adana'da mağlup etti. Finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Kaynak: AA
67. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Musaba, sağdan ceza sahası içinde kontrol ettiği topu altıpas içinde müsait durumda bulunan Duran'a aktardı. Duran, meşin yuvarlağı müsait durumda tek dokunuşla filelerle buluşturdu: 2-0
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.