Fenerbahçe forvet transferi için tam saha preste: Hedefte kimler var?

Süper Lig’de 2025/26 sezonu ara transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Fenerbahçe’de forvet hattı için görüşmeler sürüyor.

Yusuf En-Nesyri ile yollarını ayıran, Jhon Duran’la da vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, ara transferde Sidiki Cherif’i kadrosuna katmıştı.

Teknik heyet, Cherif’in yanına bir golcü daha eklemek isterken forvet listesinde üç isim öne çıkıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin ilk hedefi, Al Hilal forması giyen Darwin Núñez. Ancak Uruguaylı futbolcunun şu aşamada takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

MARCOS LEONARDO LİSTEDE

Listede yer alan bir diğer isim yine Al Hilal’den Marcos Leonardo. 22 yaşındaki golcünün transfere daha olumlu yaklaştığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin asıl yoğunlaştığı ismin ise Sunderland forması giyen Brian Brobbey olduğu aktarıldı.

Piyasa değeri 20 milyon avro olarak gösterilen Brobbey için Fenerbahçe’nin Sunderland’e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve oyuncu cephesinde anlaşma sağlandığı kaydedildi. Transferin tamamlanabilmesi için sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncu kontenjanında yer açması gerektiği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSLARI

Bu sezon başında Liverpool’dan Al Hilal’e transfer olan Darwin Núñez, Suudi Arabistan ekibinde 22 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Marcos Leonardo ise 24 maçta 14 gol atarken 1 asist yaptı.

Brian Brobbey ise yaz transfer döneminde Ajax’tan Sunderland’e imza atmış, İngiliz ekibinde 21 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı.