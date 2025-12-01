Fenerbahçe-Galatasaray | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren dev derbi heyecanı yaşanıyor. Zirve yarışının kaderini tayin edecek önemde olan mücadele öncesi bilmeniz gereken tüm gelişmeler burada.

İki takımın mücadeleye başlayacağı ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Dorgeles Nene, İsmail Yüksek, Julian Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, En Nesyri

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Victor Osimhen

Maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco şu ifadeleri kullandı:

"Benden önceki derbileri değerlendiremem çünkü ben burada değildim. Bu maçı Fenerbahçe ailesi için kazanmak istiyorum. Rakibimize değil kendimize odaklandık. Bugün çok güçlü bir kadromuz ve kulübemiz var. Bu maçta önemli olan şey taktik değil, enerji ve odaklanma."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da şunları söyledi:

"Bütün Türkiye'nin nefesini tutup izlemeye hazır olduğunu görüyoruz. Deplasmanda oynayan bir takımız, sakin olmalıyız ve kendi oyunu oynamalıyız. Rakibimiz son dönemde oldukça formda bir takım.

Zorlu bir hafta geçirdik, TFF'nin verdiği cezalar ve sakatlar bizi zorladı. Yine de bazı futbolcular oynayabilecek pozisyona geldi. Lemina stoperde başlayacak, böyle bir tercih yaptık. Osimhen'in geri dönüşü çok önemli. Umarım kaliteli bir maç olur."

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı.

İki takım arasında gerginlik yaşandı.



Mücadelenin önemli anları:

1. dakika: Karşılaşma başladı.

Mücadadele 20 dakika geride kalırken iki takım da önemli bir pozisyon üretemedi.

TARİHTEN NOTLAR

İki takım arasında 116 yılı aşan rekabet, bir kez daha sahne alıyor. Bu uzun geçmişi boyunca rekabet; ilk golün, ilk galibiyetin, en az seyircili maçın ve seyirci rekorunun yer aldığı pek çok unutulmaz ana tanıklık etti.

İki takım, 17 Ocak 1909’da Papazın Çayırı’nda ilk kez karşılaştığında sahadan 2-0’lık Galatasaray galibiyeti çıkmış, bu maçta rekabetin ilk golünü sarı-kırmızılıların oyuncusu Emin Bülent Serdaroğlu kaydetmişti. Galatasaray, ezeli rakibine karşı oynadığı ilk 7 maçta gol dahi yememişti.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısındaki ilk golüne ve ilk zaferine 5 yıl sonra, rekabetin sekizinci buluşmasında ulaştı. 4 Ocak 1914’te Union Club sahasında oynanan İstanbul Ligi karşılaşmasını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece ilk kez gülen taraf oldu. Fenerbahçe adına derbideki ilk golü Hasan Kamil Sporel attı.

Rekabet, seyirci sayıları bakımından da ilginç bir tabloya sahip. 17 Kasım 1922’de İttihat Sahası’nda yoğun yağmur altında oynanan maç, yalnızca 14 kişinin izlediği derbi olarak kayıtlara geçti.

Hakem Fethi Tahsin Başaran’ın maçı şemsiye ile yönetmek zorunda kalması, bu karşılaşmayı daha da özel kılıyor. Öte yandan, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 21 Eylül 2003’te oynanan lig mücadelesi, 70 bin 125 seyirci ile bu rekabetin seyirci rekorunu kırdı.

REKABETİN GOL KRALLARI

İki kulüp arasındaki maçlarda en fazla golü atan isim, Fenerbahçe’den Zeki Rıza Sporel. Efsane oyuncu, Galatasaray ağlarını 27 kez sarsarak listenin zirvesinde yer alıyor. Onu Fenerbahçeli Alaattin Baydar (24 gol), Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis (20 gol) ve Galatasaraylı Metin Oktay (19 gol) izliyor.

Rekabetin iki tarafında da forma giyen Tanju Çolak ise toplam 22 golü bu maçlara sığdırdı. Lig maçları özelinde bakıldığında; Galatasaray adına Metin Oktay 9, Fenerbahçe’de ise Aykut Kocaman 8 gol ile takımlarının en golcü isimleri konumunda.

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin en fazla oynayan futbolcusu, Galatasaray’ın unutulmaz kalecisi Turgay Şeren. Efsane file bekçisi, kariyeri boyunca derbilerde 55 kez görev yaptı.

Rekabetin bazı dönemlerinde iki takım da birbirlerine üstünlük sağlamakta zorlandı.

Fenerbahçe, 20 Kasım 1949’da kazandığı maçtan sonra 11 derbide galip gelemezken, bu seri 22 Şubat 1953’teki 1-0’lık galibiyetle son buldu.

Galatasaray’ın galibiyet hasreti ise daha uzun sürdü. Sarı-kırmızılılar, 17 Mayıs 1942’deki 3-1’lik zaferin ardından 18 maç boyunca Fenerbahçe’yi yenemedi; seri 1 Aralık 1946’daki 1-0’lık skorla sonlandı.