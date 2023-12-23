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Fenerbahçe, Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 23.12.2023 20:50
  • Giriş: 23.12.2023 20:50
  • Güncelleme: 23.12.2023 20:51
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

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