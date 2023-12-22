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Fenerbahçe, Galatasaray derbi maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 22.12.2023 20:48
  • Giriş: 22.12.2023 20:48
  • Güncelleme: 22.12.2023 20:48
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Galatasaray derbi maçı hazırlıklarını sürdürdü


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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