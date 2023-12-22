Fenerbahçe, Galatasaray derbi maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Kaynak: İHA
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
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