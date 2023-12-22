Fenerbahçe, Galatasaray derbi maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.