Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Muhtemel 11’ler: Osimhen Oynayacak mı, Maçın Hakemi Kim?

Süper Lig’de sezonun en kritik virajlarından biri olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi için geri sayım sona eriyor. Kadıköy’deki dev mücadele, yalnızca üç puandan ibaret değil; liderlik yarışının kaderini belirleyebilecek kadar büyük bir öneme sahip. Taraftarlar, muhtemel 11’ler, Osimhen’in durumu ve hakem kadrosu gibi en çok merak edilen başlıkların yanıtlarını araştırıyor. İşte derbiye dair tüm detaylar…

DERBİDE SON DURUM: KİMLER SAHADA OLACAK?

Ezeli rakipler, 13 haftanın ardından şampiyonluk mücadelesini bu dev maçta bir kez daha alevlendirecek. Fenerbahçe kazanırsa liderliği geri alacak, Galatasaray galip gelirse fark yeniden 4’e çıkacak.

Galatasaray’da Osimhen ve Yunus Akgün Müjdesi

Galatasaray’da uzun süredir sakatlıklarıyla gündemde olan Osimhen ve Yunus Akgün’ün derbiye ilk 11’de başlaması bekleniyor. Lemina’nın da takıma dönmesi teknik heyetin elini güçlendirirken; Singo, Kaan ve Jakobs’un yokluğu dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’de Maç Planı Hazır

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör, kadrosunu büyük oranda şekillendirirken hücum hattında Jhon Duran ve Kerem’in performansları belirleyici olacak. Ederson ve Skriniar’ın liderliğindeki savunma ise derbinin kilit bölgesi olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe Galatasaray Ederson Uğurcan Samedo Davinson Sanchez Skriniar Arda Oosterwolde Abdülkerim Levent Kazımcan Alvarez Torreira İsmail Lemina Asensio İlkay Nene Sane Kerem Barış Jhon Duran Osimhen

DERBİNİN HAKEMİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Dev maçın hakemi Yasin Kol olacak. VAR’da Ali Şansalan görev yapacak.

Maç Saati: 20:00

Stad: Şükrü Saraçoğlu

Yayın: beIN SPORTS 1

REKABETİN TARİHİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

İki takım bugüne kadar 403 kez karşılaştı. Fenerbahçe 149, Galatasaray 130 galibiyet aldı.

En fazla gol atan oyuncu 27 golle Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel.

Galatasaray’ın 7-0, Fenerbahçe’nin 6-0’lık galibiyetleri rekabet tarihinin en farklı skorları.

Ligde Fenerbahçe 53, Galatasaray 38 kez kazandı.

Son 10 resmi maçta Galatasaray’ın 5, Fenerbahçe’nin 3 galibiyeti bulunuyor.

DERBİDE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

116 yıllık rekabet, Türk futbol tarihinin en köklü karşılaşmalarından biri olarak anılıyor. Fenerbahçe’nin gol sayılarında 543-504 üstünlüğü bulunuyor. Rekabette en çok görülen skor ise 75 kez ile 1-0.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi saat kaçta?

Derbi bu akşam saat 20:00’de başlayacak.

Derbi hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Osimhen derbide oynayacak mı?

Evet. Osimhen’in sakatlığını atlatmasının ardından maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe–Galatasaray maçının hakemi kim?

Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek, VAR’da Ali Şansalan görev yapacak.

Derbide Yunus Akgün oynayacak mı?

Evet. Yunus Akgün’ün de kadroda yer alması ve maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.