Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta?

Teknik Direktör Jose Mourinho, Kadıköy'de ilk kez Galatasaray maçı oynayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise ilke kez Jose Mourinho karşısına çıkacak. İlklerin derbisinde heyecan her geçen gün daha da artıyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi gün ve saat kaçta? Detaylara bakalım:

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Galatasaray bugüne kadar 400 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 149'unu Fenerbahçe, 127'sini Galatasaray kazandı. 124 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE EVİNDE GALATASARAY'A KARŞI ÜSTÜN

Fenerbahçe'nin kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ise Galatasaray'a karşı önemli bir üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, kendi sahasında Galatasaray'a karşı oynadığı 197 maçın 95'ini kazandı. Bu maçların 44'ünde galip gelen taraf Galatasaray olurken, 58 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY SON 6 MAÇ

Takımların kendi aralarında oynadığı son 6 karşılaşmada ise Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Son 6 maçın üçünü Galatasaray, ikisini Fenerbahçe kazandı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig 6. Hafta karşılaşması 22 Eylül Pazar günü oynanacak. Maç saati kesinleştiğinde güncellenecektir.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports ekranlarından izlenebilecek.