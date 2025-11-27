Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbi maçta hakem Yasin Kol görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.