Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bahis oranları belli oldu
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbinin bahis oranları açıklandı.
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak derbi maçının bahis oranları açıklandı.
Fenerbahçe, 1.86 oranla derbinin favorisi olarak gösterildi. Beraberliğe 3.16, Galatasaray galibiyetine ise 2.95 oran verildi.
Derbide 2.5 gol alt için 2.13, 2.5 gol üst için 1.39 oran belirlendi.
Süper Lig'in 6. haftasında iki takım arasındaki karşılaşma 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Süper Lig'e 5'te 5 ile başlayan Galatasaray ligde lider durumunda bulunuyor. 5 maçta 13 puan toplayan Fenerbahçe ise 2'nci sırada.